Man opgepakt voor mishandeling winkelmedewerker Loosduinsekade

DEN HAAG - Een 44-jarige man uit Den Haag is donderdag aangehouden omdat hij vorige week vrijdag een winkelmedewerker heeft mishandeld in een supermarkt aan de Loosduinsekade.

Een onbekende man mishandelde tijdens een woordenwisseling een winkelmedewerker. De medewerker werd ook nog door de hond van de verdachte gebeten. Hij liep daarbij letsel op. Na de mishandeling verliet de verdachte de winkel en nam hij enkele spullen mee.Zondag zagen agenten de bewuste hond lopen en namen het beest in beslag. Ook spraken zij de personen aan die de hond op dat moment uitlieten waardoor de identiteit van de eigenaar bekend werd. Die persoon bleek een 44-jarige Hagenaar te zijn. Hij werd donderdagochtend in zijn auto op de Zwarteweg in Den Haag aangehouden.