Historische zeilwagen uit Scheveningen in ere hersteld

DEN HAAG - Bij mooi weer zie je aan de horizon van het strand in Scheveningen weer tientallen zeilen van wind en kitesurfers. Vierhonderd jaar geleden was dat wel anders, toen de eerste twee zeilwagens verschenen en de aanwezige vissers en strandgasten een grote verrassing bezorgden. De wagen kwam met zo'n 40 kilometer per uur voorbij. 'Spectaculair voor die tijd' vertelt Paul de Kievid van het Scheveningse Muzee. Éen van de twee wagens wordt nu nagebouwd door leerlingen van het ROC Mondriaan.

'Het is een uniek project,' zegt Mark van Amsterdam, techniekdocent aan het ROC. 'We maken iets na dat zo oud is dat er slechts een schaalmodel van over is. Er zijn geen tekeningen of metingen. En er is er maar één van in de wereld. Soms moeten we echt het wiel opnieuw uitvinden.'Het Scheveningse Muzee schenkt het schaalmodel tijdelijk aan de school. De Kievid: 'We kennen dit bijzondere voertuig alleen vanuit ons museum en van enkele houtsnedes, dus het is fantastisch om het binnenkort te kunnen zien zoals het vierhonderd jaar geleden op het strand heeft gereden.' De wagen zal uiteindelijk 9,5 meter lang en 11 meter hoog worden.Het brein achter dit project is John van der Bruggen van Stichting Behoud Schevenings Erfgoed. Al jaren organiseert hij activiteiten rondom vlaggetjesdag, maar dit keer werd hem gevraagd na te denken over het 200-jarig jubileum van Scheveningen. 'Het idee was om in de straten van Scheveningen een contrast te laten zien tussen vroeger en nu. Met dat doel in mijn hoofd ben ik 400 jaar teruggegaan in de tijd, toen uitvinder Simon Stevin voor Prins Maurits van Nassau deze wagen ontwierp en maakte.''Het is een mooi stukje geschiedenis dat we op deze manier kunnen teruggeven aan Scheveningen', vervolgt van der Bruggen. Het maakt me wel emotioneel te bedenken dat de Scheveningse bevolking mij het vertrouwen geeft dit project op te zetten en te begeleiden.'Waar tegenwoordig door de tuin van het Catshuis wordt gewandeld als er politieke zaken besproken moeten worden, nam Van Nassau zijn belangrijke en edele relaties mee op een tochtje in zijn wagen. De eerste rit ging van Scheveningen naar Petten, zo'n 90 kilometer verderop. Met de wind in de zeilen moest dat wel in een uur of twee gaan lukken. De kleinste van de twee was een testwagen, de grootste werd het uiteindelijke pronkstuk van de prins. 'De aandacht toen moet een beetje vergelijkbaar zijn geweest met de aandacht voor de nieuwe auto van Max Verstappen nu.'De bouw van het voertuig wordt uitgevoerd door leerlingen uit drie richtingen van de techniekopleiding van het ROC Mondriaan. 'Ik ben erg blij om hieraan mee te werken,' zegt één van hen. 'Over dertig jaar staat dit misschien wel in een museum. Dan kan ik aan mijn kinderen zeggen: Kijk, hier heeft papa nog aan meegewerkt.'In de loods zijn nu slechts nog wat constructies van planken te zien. In juni 2018 moet het af zijn, zodat het voertuig zijn eerste optreden' kan maken bij de Volvo Ocean race. Daarna zal hij worden ingezet op verschillende evenementen, zoals bij de vlaggetjesdag volgend jaar.Dat het soms wat eigen inzichten nodig heeft om verder te kunnen bouwen is volgens Van Amsterdam juist erg goed voor de leerlingen. Ze moeten samenwerken en nadenken over een ongewone constructie. 'Overigens bouwen we de wagen wel na met wat moderne aanpassingen zodat we er zeker van zijn dat de mensen er in de toekomst veilig op kunnen rijden. In 1600 zaten er bijvoorbeeld geen remmen op, er was niet veel om voor te moeten remmen. Dat is nu wel nodig natuurlijk.'Zaterdag op Vlaggetjesdag wordt er vanuit de gemeente Den Haag een symbolische cheque van 20.000 euro uitgereikt aan het team.