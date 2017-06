Man uit Leiderdorp beledigt agent: 'Doe je ding fucking ouwe'

DEN HAAG - Dylan (43) uit Leiderdorp krijgt een boete van 800 euro op de mat voor de belediging van een politieagent. Hij is het niet met de boete eens en laat de zaak voorkomen. Zonder advocaat zit Dylan tegenover de politierechter, want de 43-jarige man met hippe zonnebril en leren tas is volledig overtuigd van zijn gelijk.

Op 5 november rolt Dylan stomdronken de kroeg uit. Hij zwalkt naar zijn auto en komt twee politieagenten tegen. Die schrijven later in hun proces-verbaal: 'De man zwalkte van links naar rechts. Hij deed zijn gulp open en het leek erop of hij zou gaan wildplassen. We spraken hem aan en toen begon hij ons te filmen met zijn telefoon.'De agenten bekeuren Dylan voor openbare dronkenschap en dat maakt hem woedend. Hij roept: 'Doe je ding fucking ouwe.' Tenminste, dat zeggen de agenten. Dylan geeft toe dat hij dronken was, maar ontkent de belediging. 'Als ik zou schelden zou ik die woorden niet gebruiken. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Daar zeg je ouwe tegen je vriend, niet om te schelden,' legt hij de rechter uit.De politierechter antwoordt dat hij best wel weet dat het woord 'ouwe' niet altijd vervelend bedoeld is, maar dat de agent het wel als een belediging heeft ervaren. Dylan wordt na de scheldpartij opgepakt voor het beledigen van een ambtenaar in functie en moet mee naar het bureau. In de politieauto blijft hij filmen en dat is niet zo slim. Op de opnames is namelijk te horen dat hij ook 'fucking kankerpussy' roept tegen de agent.Als Dylan wordt gefouilleerd op het bureau blijkt hij 1,7 gram wit poeder in een apart vakje in zijn portemonnee te hebben. Dylan verklaart dat het spul niet van hem is. De officier van justitie weet zeker; het is cocaïne. Al wordt het spul nooit getest. Ze blijft bij de boete van 800 euro. 'Politiemensen moeten normaal benaderd worden en uw verhaal over de cocaïne is ongeloofwaardig.'De rechter oordeelt milder, omdat hij vindt dat er te weinig bewijs is voor het bezit van cocaïne. Hij veroordeelt de man uit Leiderdorp tot een boete van 400 euro voor belediging. 'U was heel, heel, heel vervelend. U was dronken en u filmde. En ik straf u zwaarder omdat het om een politieagent gaat.'Dylan lijkt tevreden met de halvering van de boete. Hij zet zijn zonnebril op en pakt zijn tas. 'Krijg ik hem gelijk mee?' De rechter lacht en zegt: 'Ik ben heel kundig maar dat gaat niet lukken, dat doen anderen voor mij.'