Half jaar lang geen trams rond Hollands Spoor: 'Absoluut vervelend'

DEN HAAG - Het Stationsplein bij station Hollands Spoor gaat op de schop. Het station krijgt een nieuwe entree, het riool en tramrails worden vervangen. Vanaf 1 juli moeten trams omrijden omdat ze niet meer kunnen stoppen bij het station. Dit heeft grote gevolgen voor reizigers. 'Een half jaar zijn er omleidingen en dat is heel erg vervelend, maar wel noodzakelijk', zegt Jaap Bierman directeur van HTM.

'Liever even lange intensieve pijn, dan drie keer achter elkaar een zeurende kriebel.' Zo vat Jaap Bierman de werkzaamheden vrijdagmiddag samen in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Ik bied alvast mijn excuses aan aan de reizigers, maar het geeft overlast. Dat is duidelijk.' Maar, zo belooft Bierman, de reiziger krijgt er ook veel voor terug . 'We krijgen zogenaamde tophaltes, helemaal overdekt. Er komt Wifi en de sporen worden vernieuwd.'Tegelijkertijd met het aanpakken van de entree van het station en de nieuwe tramhaltes gaat de gemeente ook het riool vernieuwen. 'De werkzaamheden worden gecombineerd. Vandaar dat het een half jaar gaat duren.' Voor tramreizigers van en naar het station is het station bereikbaar via tramhaltes aan de Rijswijkseweg/hoek Waldorpstraat en op het Leeghwaterplein.