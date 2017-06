Vrouw belt 38 keer op een dag met 112

ZOETERMEER - Een vrouw uit Zoetermeer heeft de alarmcentrale vrijdag flink beziggehouden. De 60-jarige vrouw belde 38 keer onterecht met het alarmnummer 112

De vrouw is aangehouden, meldt de politie Zoetermeer op Twitter. Het is niet bekend waarom de Zoetermeerse zo vaak met 112 belde. Misbruik maken van het alarmnummer 112 is strafbaar. Volwassenen kunnen een boete of een gevangenisstraf krijgen als ze het nummer misbruiken.