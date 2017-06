IN BEELD: Grootste haringparty aftrap voor Vlaggetjesdag

DEN HAAG - Zaterdag is het voor de 70ste keer Vlaggetjesdag. De dag waarop heel Scheveningen uitbundig viert dat de nieuwe haring weer in het land is. Om het weekend feestelijk af te trappen was er vrijdagavond al de Grootste Haringparty van Nederland op Scheveningen.





Ook nam de Haagse burgemeester Pauline Krikke het eerste Burgemeestersharingvaatje in ontvangst. Richard Mulder maakte de foto's.