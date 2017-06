Onrustige nacht in Haagse Schilderswijk na botsing met politiebusje

Bij het ongeluk belandde het politiebusje op de zijkant. | Foto Regio15

DEN HAAG - Na een botsing tussen een personenauto en een politiebusje is het in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd onrustig geweest in de Haagse Schilderswijk.





De politie sloot vervolgens een groot deel van het gebied rond het kruispunt af met linten om ongestoord onderzoek te kunnen doen naar de toedracht van het ongeval.



Stenen



Grote groepen jongeren verzamelden zich net buiten die afzettingen. Er werden een paar stenen naar agenten gegooid. Ook klonk de leuze ‘Allahoe akbar’ (God is de grootste). Even ontstond een gespannen sfeer. Maar toen agenten ook honden tevoorschijn haalden en de jongeren op nog grotere afstand van het ongeval dirigeerden, keerde de rust na enige tijd weer terug.



Wel werden zeker tientallen agenten ingezet. Politiemensen van een andere eenheid kwamen vervolgens om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk. Omstanders zagen dat in ieder geval een agent uit het busje door ambulancepersoneel moest worden behandeld. Een inzittende van de personenwagen is door een ziekenauto afgevoerd.







Omstreeks een uur of twee kwamen andere buurtbewoners de nog aanwezige agenten koffie en thee aanbieden. Een half uur later werden beide auto’s afgevoerd, het kruispunt schoongeveegd en de linten weer weggehaald.





