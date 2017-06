Mannen brengen dode bij politiebureau Gouda

GOUDA - Drie mannen hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het politiebureau van Gouda gemeld met een dode man in hun busje. Het slachtoffer zou zijn overleden na een ruzie in een huis in Bodegraven.





Volgens een woordvoerster meldden de drie zich rond 1.00 uur op het bureau. De drie mannen zijn aangehouden.In het huis in Bodegraven is onderzoek geweest. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de man is overleden.

