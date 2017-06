Geen aanhoudingen na onrustige nacht tijdens botsing met politiebusje in Haagse Schilderswijk

DEN HAAG - De politie heeft geen aanhoudingen verricht toen ongeveer twintig onrustzaaiers in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Haagse Schilderswijk stenen gooiden tijdens de afhandeling van een aanrijding tussen een politiebusje en een auto.

Na het ongeluk op de kruising van de Vaillantlaan en de Hobbemastraat verzamelden zich zo'n tweehonderd kijkers bij de afzetting. Er waren zo'n twintig onrustzaaiers die met stenen gooiden. Daarbij is een ruit van een politiebusje gesneuveld. Niemand raakte gewond. De politie heeft uiteindelijk de afzetting groter gemaakt en de hondenbrigade en extra agenten ingezet waarna de rust terugkeerde. De politie gaat de camerabeelden bekijken om de stenengooiers te achterhalen.Bij het ongeluk waarbij het politiebusje op zijn kant raakte is één agent gewond. De andere agent kon zijn werkzaamheden vervolgen. Een inzittende van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was het politiebusje niet op weg naar een melding. De verkeersdienst Rotterdam doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Omstreeks een uur of twee kwamen andere buurtbewoners de nog aanwezige agenten koffie en thee aanbieden.