Beachvolleybalsters Meppelink en Keizer uitgeschakeld

Madelein Meppelink op de Copacabana in Rio de Janeiro. (Foto: FIVB)

DEN HAAG - Madelein Meppelink en Sanne Keizer zijn vrijdagavond als laatste Nederlandse beachvolleybalsters uitgeschakeld op de World Tour in Den Haag.

Het gelegenheidsuo verloor in de achtste finale van Maria Antonelli en Carolina Salgado uit Brazilië (1-2).



Eerder werden bij de vrouwen ook al de Nederlandse teams Sinnema/Stubbe en Flier/Van Iersel uitgeschakeld.



Brouwer/Meeuwsen in achtste finales



In het mannentoernooi op de Sportcampus in Den Haag zijn Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen nog wel in het toernooi. Zij spelen zaterdag de achtste finales tegen Peireira/Cherif uit Qatar.