Zeventigste vlaggetjesdag op Scheveningen

Foto Richard Mulder

Om het weekend feestelijk af te trappen was er vrijdagavond al de Grootste Haringparty van Nederland op Scheveningen. Zaterdag zijn er tal van activiteiten in en rond de haven van Scheveningen.Je kan onder meer kijken naar oude ambachten, er is een vlootschouw en natuurlijk is er haring. Hoogtepunt is het optreden van de Volendamse zanger Jan Smit