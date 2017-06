Haagse Sportpenning voor Reinder Nummerdor

DEN HAAG - Oud-beachvolleyballer Reinder Nummerdor heeft vrijdag de Sportpenning van de Gemeente Den Haag gekregen uit handen van de Haagse wethouder van Sport Rabin Baldewsingh.

De uitreiking vond plaats tijdens het officiele afscheid van Nummerdor als (beach)volleyballer. Nummerdor die nu toernooidirecteur is van de World Tour Beachvolleybal in de Haagse Zuiderpark, zette na de Olympische Spelen in Rio (2016) een punt achter zijn actieve sportcarriere.De inmiddels 40-jarige Nummerdor kwam in actie op vijf Olympische Spelen. Op twee Spelen kwam hij uit voor het Nederlands volleybalteam, op drie was hij actief als beachvolleyballer. In 2015 werd hij samen met Christaan Varenhorst tweede op het WK Beachvolleybal in Den Haag.Bekijk hier de hoogtepunten van Reinder Nummerdor