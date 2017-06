Taxichauffeur overvallen in Leiden

LEIDEN - Een 48-jarige taxichauffeur uit Leiden is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen. Een klant bedreigde hem en pakte zijn portemonnee af.

De taxichauffeur werd rond 2.00 uur 's nachts op de Flevoweg overvallen door de klant, die toen al twee uur bij hem in de auto zat. De chauffeur stopte, waarna de klant met het geld uit de portemonnee wegrende.



De verdachte is een man van ongeveer 40 jaar met een Indonesisch uiterlijk. Hij is kalend, ongeveer 1.80 meter en droeg een wit vest en een spijkerbroek. De politie is op zoek naar getuigen.





