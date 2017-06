Kiki Bertens loopt dubbeltitel mis

Kiki Bertens, WTA-toernooi Rosmalen

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens is er op het grastoernooi van Rosmalen niet in geslaagd de dubbeltitel te winnen. De Wateringse verloor samen met haar partner Demi Schuurs de eindstrijd van het duo Cibulkova/Flipkens (1-2).

Bertens en haar partner begonnen goed aan de wedstrijd en wonnen de eerste set met 6-4. Vervolgens verloor het als eerste geplaatste duo de tweede set (4-6). De derde set werd beslist via een supertiebreak. Daarin hadden de Slowaaks/Belgische tegenstanders duidelijk de overhand (6-10).



In het enkelspel in Rosmalen werd Kiki Bertens in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitse Andrea Petkovic.