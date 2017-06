Brouwer en Meeuwsen kunnen favorietenrol niet waarmaken

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op de Olympische Spelen in Rio. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn uitgeschakeld op hun thuistoernooi in het Haagse Zuiderpark. In de kwartfinales waren de Russen Nikita Liamin en Vjatsjeslav Krasilnikov in twee sets duidelijk te sterk voor de Nederlanders.

Het als eerste geplaatste Nederlandse duo kwam eigenlijk geen moment in de wedstrijd en werd met duidelijke cijfers verslagen (13 - 21, 12-21).



Met de uitschakeling van Brouwer en Meeuwsen verdwenen de laatste Nederlandse deelnemers aan het toernooi op de Sportcampus in Den Haag.



De finales van het Dela Beach Open worden zondag gespeeld. Volgens de organisatie, die spreekt van een succesvol toernooi, is het stadion nog niet geheel uitverkocht.