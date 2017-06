Politie sluit Oudemansstraat in Den Haag af vanwege huiszoekingen

Oudemansstraat afgezet wegens politie-onderzoek (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De Oudemansstraat in het Haagse Laakkwartier is zaterdagmiddag door de politie tijdelijk afgezet in verband met meerdere huizoekingen. Dat heeft een woordvoerder van de politie bevestigd.









Met roodwitte linten is de straat geblokkeerd vanaf het Lorentzplein in de richting van de Laakkade. Waar de politie naar op zoek is, wil de woordvoerder niet zeggen. 'Er worden meerdere woningen doorzocht in verband met een lopend recherche-onderzoek.'

Door: Redactie Correctie melden