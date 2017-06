Bezorgde ouders willen af van 'horrorspeeltoestel'

Het speeltoestel in Alphen aan den Rijn (Foto: Teun de Jong)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bezorgde ouders in Alphen aan den Rijn zijn een petitie gestart om een nieuw speeltoestel in een gerenoveerde speeltuin in de Bomenbuurt weg te laten halen. Een jongen van zeven jaar raakte ernstig gewond op het toestel, dat volgens de initiatiefnemers levensgevaarlijk is. De petitie is inmiddels bijna 200 keer ondertekend.





'Er wonen zo'n 120 gezinnen in deze buurt, maar heel veel mensen hebben vooraf niets gehoord van de plannen. Het kleine groepje waar wel mee gesproken is, zijn het niet met ons eens. Zij hebben ervoor gekozen omdat zij oudere kinderen hebben. Maar in de gemeentelijke beschikking staat gewoon dat deze speeltuin bedoeld is voor kinderen van een tot zes jaar', aldus initiatiefnemer Marja Dirkzwager.



De wethouder wacht eerst een onderzoek naar de veiligheid van het toestel af, voordat hij een beslissing neemt over de toekomst van het speeltoestel. Bewoners willen dat het speeltoestel weggaat. 'Verbieden om erop te klimmen helpt niet. Dan gaan kinderen dat juist doen', voorspelt Martens.



