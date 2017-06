Matthijs Boesten (18) na 68 dagen op zee: 'Ik verlang naar m'n eigen bed'

DEN HAAG - Het was een unieke ervaring voor Matthijs Boesten (18) en Lotte Linthorst (19) uit Den Haag. Na 68 dagen op zee is hun Tall Ship Race gefinisht in de Amerikaanse stad Boston. Matthijs: 'Het was een opmerkelijk avontuur, maar ik zal blij zijn als ik mijn eigen bed weer zie.'

Vorig jaar wonnen Lotte en Matthijs een plekje op deze zeiltocht over de Atlantische oceaan. Met het Haagse zeilschip bark EUROPA voeren ze sinds april van Kaapstad naar Boston. Samen met de rest van de internationale, 65-koppige bemanning streden ze om de winst tegen veertig andere boten. Uiteindelijk kwamen ze als tweede over de streep. In Boston vielen ze twee dagen later met hun neus in de boter: tientallen grote zeilschepen doen de haven aan tijdens Sail Boston Gedurende de grote oversteek hebben Matthijs zich opgewerkt van medereiziger tot volwaardig lid van de scheepsbemanning. Dat betekende niet alleen actief meezeilen, maar ook schoonmaken en helpen in de keuken. En er waren voor Matthijs andere klusjes: 'Ik ben eigenlijk een ochtendmens, maar om 04.00 uur 's ochtends de mast in klimmen om de zeilen los te halen, dat vergeet ik niet snel meer.'68 dagen varen zij op zee, zonder wifi, vrienden of vaste grond onder je voeten. Toch vindt Matthijs het niet erg om over twee dagen trug te keren naar Den Haag. 'Mijn opa en oma komen me van Schiphol halen, want mijn ouders moeten gewoon werken. Het was een onvergetelijk avontuur, maar ik zal blij zijn als ik weer in mijn eigen bed slaap.'