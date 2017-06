Raamweg in Den Haag na drie maanden werkzaamheden weer open

Afsluiting Raamweg (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Het heeft drie maanden geduurd, maar de werkzaamheden aan de Raamweg in Den Haag zijn helemaal klaar. De weg is zaterdagavond weer in gebruik genomen.





De Raamweg was sinds 26 maart



De Raamweg-Koningskade zou eigenlijk volgende week pas weer open gaan, maar de laatste loodjes bleken minder zwaar dan gedacht. En dat is goed nieuws voor Hagenaars en toeristen, die weer volop gebruik kunnen maken van de drukke weg tussen Scheveningen en het Malieveld.De Raamweg was sinds 26 maart afgesloten omdat het riool moest worden vervangen. Op sommige plaatsen waren de rioolleidingen al bijna 100 jaar oud. Omdat de buizen meer dan 4 meter diep lagen, moest de hele weg worden opengebroken . Daarna werd ook het asfalt venieuwd.

