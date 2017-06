Vrouw gewond bij ongeval met vrachtwagen op N207 bij Woubrugge

Ongeluk op N207 bij Woubrugge (Foto: AS Media)

WOUBRUGGE - Bij een botsing op de N207 tussen Woubrugge en Rijnsaterwoude is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Ze bestuurde een auto die door een vrachtwagen werd aangetikt.

Door de botsing schoot haar auto door en belandde tegen de aanhanger van haar voorligger, waarop een crossmotor werd vervoerd. Hoe de vrouw eraan toe is, is niet duidelijk.Door het ongeluk ontstond een flinke verkeersopstopping. De weg werd vrijgegeven nadat de brandweer de vrijgekomen vloeistoffen uit de beschadigde auto's op de weg had schoongemaakt.