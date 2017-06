Vrouw crasht in auto met twee kinderen op Vrederustlaan in Den Haag

De Mercedes belandde op z'n zijkant (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Vrederustlaan in Den Haag is bij een eenzijdig ongeval met een auto een vrouw gewond geraakt. Een moeder verloor om onduidelijke reden de controle over het voertuig, waar haar twee kinderen in zaten.

De auto belandde door onbekende oorzaak op z'n kant. Een geparkeerde auto raakte ook beschadigd bij het ongeluk.



De bestuurster is met onbekend letsel in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De kinderen zijn door ambulancepersoneel onderzocht, maar bleken niets te mankeren.



