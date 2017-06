Superbus Wubbo Ockels een dag te bewonderen

DELFT - De Superbus van de overleden Delftse hoogleraar Wubbo Ockels is voor een dagje uit de opslag van de TU Delft gehaald. De bus, ook wel 'batmobiel' genoemd, is zondag te zien op de 33e editie van de Nationale Oldtimerdag in Lelystad.





Tijdens het evenement op de Bataviaboulevard in Lelystad zijn 430 historische automobielen te zien. Na de oldtimerdag gaat het voertuig weer in de opslag.



De in Delft ontwikkelde bus werd per dieplader naar Lelystad gebracht. Ockels ontwierp de elektrische bus om er aandacht mee te vragen voor duurzaamheid. Het voertuig heeft plaats voor 23 passagiers en kan een snelheid van 250 kilometer per uur bereiken. De natuurkundige wilde dat de bus uiteindelijk echt de weg opging, maar dat is er niet van gekomen.