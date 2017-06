Harddrugshandelaar Krimpen aan de Lek aangehouden

KRIMPEN AAN DE LEK - De politie Krimpenerwaard heeft vrijdag een verdachte aangehouden voor het handelen in verdovende middelen. De man zou voor langere tijd harddrugs hebben verhandeld in Krimpen aan de Lek en omstreken.

Na onderzoek is de verdachte aangehouden. Zijn woning is doorzocht. De politie meldt dat daarbij een 'aanzienlijk geldbedrag' en een auto in beslag zijn genomen.De politie gaat verder onderzoek doen.