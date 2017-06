Weekoverzicht: Nieuwe Sportcampus geopend en onrust Schilderswijk

Foto Regio 15

REGIO - Een onrustige nacht in de Haagse Schilderswijk. Daar werden in de nacht van vrijdag op zaterdag stenen naar de politie gegooid. Ook werd de nieuwe Sportcampus Zuiderpark woensdag officieel geopend. Verder in het weekoverzicht: poeples voor basisschoolkinderen en een grote zoekactie in het Haagse Laakkwartier naar vuurwapens.