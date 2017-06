Auto uitgebrand in Haagse Escamp

Foto regio 15

DEN HAAG - In het Haagse stadsdeel Escamp is in de nacht van zaterdag op zondag een auto volledig uitgebrand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting, meldt nieuwssite Regio15.

De auto was geparkeerd op de Stadzijde. Toen de brandweer arriveerde stond de auto al volledig in brand. De brand was snel onder controle, maar het voertuig is toch volledig uitgebrand.