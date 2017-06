Vijf huizen doorzocht om vuurwapens

DEN HAAG - De politie-invallen zaterdag in vijf huizen in het Haagse Laakkwartier hadden te maken met een onderzoek naar een partij vuurwapens. De zoekactie leverde niks op.

De politie had een tip gekregen dat er wapens opgeslagen zouden liggen in één van de huizen. Daarom werden invallen gedaan in onder meer de Oudemansstraat.De straat werd zaterdag in verband met de invallen tijdelijk afgezet met roodwitte linten.De politie vond uiteindelijk niets, maar zegt dat het ging om betrouwbare informatie. 'In de huidige tijd kunnen we ons geen enkel risico permitteren. De informatie die wij ontvingen was dermate betrouwbaar en concreet dat wij besloten in te stappen', aldus een teamleider van de recherche.Twee mensen zijn opgepakt en weer vrijgelaten.