Madurodam: 'Alleen miniatuur is niet meer wat we zijn'

DEN HAAG - Madurodam wil niet 'wegzakken in nostalgie'. Dat vertelt de directeur van het park, dat op 2 juli 65 jaar bestaat. Woensdag opent de nieuwe attractie Nieuw Amsterdam en die heeft niets meer met het miniatuur-Nederland te maken waar Madurodam om bekend is. 'Dat deel alleen is niet meer wat we zijn', vertelt directeur Joris van Dijk.

Bezoekers van de nieuwe attractie gaan 'aan boord' van het schip De Vergulde Bever en varen zogenaamd van Amsterdam naar Nieuw Amsterdam, het huidige New York. Ondertussen horen ze van alles over de Nederlandse sporen in New York.'Die miniaturen zitten nog volop in de hoofden, maar dat deel alleen is niet meer wat we zijn', aldus Van Dijk. Nieuw Amsterdam is de grootste attractie die Madurodam ooit heeft geopend. De medewerkers van Madurodam hebben de attractie zelf in elkaar gezet, ook inhoudelijk.Madurodam heeft nog meer grootscheepse plannen voor uitbreiding plus beter gebruik van de bestaande ruimte. Het park wil tot 2030 voor 45 miljoen investeren. Ook in die plannen spelen miniaturen een ondergeschikte rol. Het park wil overdekte paviljoens bouwen zodat het ook met slecht weer bezoekers trekt.Over die plannen was een hoop gesteggel , omdat de uitbreiding ten koste gaat van een deel van de Scheveningse bosjes. Vorige week ging het gemeentebestuur met de plannen akkoord . In juli moet de gemeenteraad er nog een besluit over nemen.