Man (59) uit Boskoop vermist

Foto: Politie

BOSKOOP - De 59-jarige Nico Streng uit Boskoop wordt sinds vrijdagmiddag vermist. De politie maakt zich ernstig zorgen om hem. Zondagmiddag heeft de politie een foto van de man vrijgegeven.

Vermoedelijk werd Nico zaterdagochtend voor het laatst gezien door een passant in de omgeving van Boskoop. Hij draagt een blauw shirt, zwarte korte broek en bruine Ecco schoenen.



Volgens de politie is de man slecht ter been en ziet hij slecht zonder bril. De man heeft zijn bril thuis laten liggen.



Meer info? Bel politie!



Iedereen die meer weet over Nico wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.