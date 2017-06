Politie maakt ontbijtje voor dementerende man die op straat rondzwierf

DEN HAAG - Politieagenten troffen zondagochtend in Den Haag een dementerende man aan op de stoep van zijn woning. De man bleek al een paar dagen slecht tot niet gegeten te hebben. Ook kon de man zijn woning niet in. Dat meldt politiebureau Hoefkade op Facebook.

De agenten die de dementerende man aantroffen hebben vervolgens een ontbijtje voor de man gemaakt. Nadat hij een hapje had gegeten is hij door de politie naar de Opvang Verwarde Personen gebracht, waar de man verder is geholpen.