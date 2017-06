Nog steeds veel onduidelijkheid over naar politie gebrachte dode man

Foto AS Media Het huis in Bodegraven

BODEGRAVEN - Het huis in Bodegraven waar een man zou zijn omgekomen na een ruzie, is nog steeds afgezet met linten en is verzegeld. Vier mannen meldden zich in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het politiebureau van Gouda met een dode man in hun busje.





De politie wil niets kwijt over de zaak: de verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ook de identiteit van de dode blijft geheim. De politie heeft zaterdag onderzoek gedaan in het huis.

