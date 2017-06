Jong en oud komt af op open dag van net geopende Sportcampus Zuiderpark

DEN HAAG - Sportcampus Zuiderpark heeft dit weekend de deuren letterlijk geopend. Niet alleen werkt het Nederlands volleybalteam er drie wedstrijden voor de World Tour af en spelen ook de beste beachvolleyballers ter wereld in Den Haag een groot internationaal toernooi, jong en oud mag komen kijken tijdens de open dag.

De accommodatie bestaat uit onder meer een topsporthal waar grote evenementen georganiseerd kunnen worden, maar er zijn ook grote turn-, judo-, dans-, beachvolleybal- en recreatiehallen. 'Ik vind het echt enorm gaaf geworden, groot en leuk dat ik op dezelfde plek mag sporten als topsporters doen', zegt Elise Krenning. Zij is student aan de HALO bij de Haagse Hogeschool. Ook verenigingen en studenten gaan gebruik maken van de Sportcampus.'Goed dat dit is gebouwd. Niet alleen topsporters kunnen hier optimaal presteren, maar ook kinderen zullen hier vaak te vinden zijn. Sport is erg belangrijk voor het menselijk lichaam', vindt een bezoeker. 'Met zo'n accommodatie kun je grote topsportevenementen hier naartoe halen. Dat is goed voor de stad Den Haag', zegt een ander.Belangstellenden worden door studenten rondgeleid door de sportcampus. Alle ins en outs worden verteld: 'Wist u dat het zand waar de beachvolleyballers op trainen verwarmd is?'