Geen treinen tussen Alphen en Bodegraven

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven rijden zondagmiddag geen treinen door een seinstoring. Dat meldt NS op de website. De vertraging kan oplopen tot een half uur en gaat nog tot zondagavond duren.

Reizigers tussen Woerden en Alphen wordt geadviseerd om te reizen via Gouda. Wie tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal reist, zal over station Den Haag Centraal moeten. NS verwacht dat de storing zondagavond rond 19:30 uur is verholpen.Ook maandag moet rekening worden gehouden met overlast. Rond Den Haag zijn er dan acties van FNV Spoor gepland. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe groot de staking gaat worden en in hoeverre reizigers er hinder van zullen ondervinden.