Golfers schrikken zich te pletter; Amerikaanse wurgslang op Wassenaarse golfbaan

Foto: Walter Getreuer, Reptielenzoo Serpo

WASSENAAR - Leden van de Golf- en Countryclub in Wassenaar keken zondagmiddag verschrikt op toen zij een slang van ruim een meter lang over de golfbaan zagen kronkelen. Het bleek te gaan om een Amerikaanse stierslang, ook wel bullsnake of pijnboomslang genoemd. Het meest opmerkelijke is nog wel dat er wel vaker een slang van deze soort opduikt op de golfbaan.

De beheerder van de golfbaan heeft de Dierenambulance Den Haag gebeld. Medewerkers hebben het dier opgehaald. Echt verbaasd waren ze niet. Het gebeurt namelijk regelmatig dat er een slang van deze soort in de regio wordt gevonden. 'Ik denk dat dit de derde is binnen een maand tijd Hoe dat kan is nog een raadsel.'



De Amerikaanse stierslang is een wurgslang en dus niet giftig. Hij jaagt vooral op kleine zoogdieren, zoals muizen en eekhoorns. De mens heeft niet veel van hem te vrezen, hoewel hij wel kan bijten als hij zich bedreigd voelt.