Vondst Amerikaanse wurgslang is geen toeval: 'Er zitten er veel meer'

RIJSWIJK - Er leeft waarschijnlijk een grote populatie Amerikaanse stierslangen in de duinen en de bossen langs de Zuid-Hollandse kust. Dat zegt Walter Getreuer van Reptielenzoo Serpo tegen Omroep West. Zondagmiddag is er zo'n wurgslang van meer dan een meter lang aangetroffen op een golfbaan in Wassenaar. En het is duidelijk dat het hier geen incident betreft: de dieren worden regelmatig waargenomen in de regio. Al een paar jaar lang.

Serpo is niet alleen een reptielenzoo, maar ook een opvangplek voor koudbloedige dieren en geleedpotigen. De slang die zondagmiddag is meegenomen door medewerkers van de Dierenambulance Den Haag, heeft inmiddels een plek gekregen in een van de vele terraria in het Serpo-pand in Rijswijk. Dit vrouwtje is niet de enige Amerikaanse stierslang in de collectie. Er worden regelmatig slangen van deze soort binnengebracht.'Het is duidelijk dat er een complete populatie zit in de omgeving van Wassenaar', zegt Getreuer. 'Niet alleen worden ze vaak aangetroffen, maar we krijgen ook regelmatig foto's en filmpjes doorgestuurd van mensen die er een hebben gezien'. Alleen op het terrein van de Wassenaarse Golf- en Countryclub hebben ze er al drie gevonden binnen ongeveer een maand. 'En in Lisse is er laatst een dood gereden'.Grote vraag is natuurlijk hoe het mogelijk is dat een slangensoort die van nature leeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten in Zuid-Holland terecht is gekomen. Het lijkt erop dat iemand ooit een aantal slangen heeft uitgezet of misschien een nest met eieren in het bos heeft gedumpt. De Wassenaarse natuur is een prima leefgebied voor deze soort. Het is namelijk een waterwingebied en de leefomstandigheden zijn hier goed genoeg voor de stierslang.'We hebben zelfs een keer een slang aangetroffen die eieren droeg. Dat zegt wel iets', legt Walter uit. 'Dat betekent in elk geval dat het dier goed gezond was en het lijkt er dus op dat ze zich voortplanten'. RAVON is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek doet naar koudbloedige dieren. Zij zijn al een tijdje bezig met de stierslangen langs de Zuid-Hollandse kust. Medewerkers monitoren de dieren en verzamelen mestmonsters. Dat heeft al een paar interessante dingen aan het licht gebracht, volgens Walter Getreuer. 'Zo weten we dat de slangen niet allemaal aan elkaar verwant zijn. Er zijn twee verschillende ondersoorten ontdekt. Ze komen dus niet allemaal uit hetzelfde nest'.Het dier dat zondagmiddag is gevonden blijft in Serpo . Over een paar maanden kun je hem zelf gaan bekijken op de nieuwe locatie in Rijswijk. Net als alle andere stierslangen die in de loop der tijd binnen zijn gekomen. 'Wij zijn dol op dieren met een verhaal', zegt Walter Getreuer. De reptielenzoo wil van de gelegenheid gebruik maken het publiek voor te lichten over de gevaren van het houden van exoten als huisdier. En ook over de schade die aan onze eigen natuur kan worden aangericht, wanneer je zo'n dier loslaat op een plek waar het niet thuishoort.