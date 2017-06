Burgers zoeken naar vermiste Boskoper

BOSKOOP - Op het Halve Raak in Boskoop zijn burgers een zoekactie gestart naar de 59-jarige Boskoper Nico Streng. Hij wordt sinds vrijdagmiddag vermist. Sinds zondagmiddag 15:00 uur wordt er gezocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twaalf speurhonden en een boot.

Dit burgerinitiatief wordt niet georganiseerd door de politie, maar er zijn wel agenten bij aanwezig. 'Het is enorm fijn dat deze mensen er zijn om ons te helpen, want wij hebben bijvoorbeeld niet zomaar even een dozijn honden paraat', zegt een woordvoerder van de politie. Nico is vrijdag voor het laatst gezien in de buurt van de Gouwe. Dat is ook de reden dat daar nu gezocht wordt. Hij droeg een blauw hemd, een zwarte korte broek en liep mogelijk op klompen.Het is niet bekend tot hoe laat de zoekactie zondag doorgaat. 'Het is momenteel lang licht, dus er kan ook lang worden doorgegaan met zoeken', zegt de politie.