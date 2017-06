200.000 mensen komen af op Delftse Superbus

Foto: ANP

DELFT - Ruim 200.000 bezoekers hebben zondagmiddag in Lelystad de Delftse Superbus bekeken. De bus was een van de grote publiekstrekkers op het Nationale Oldtimerdag. Normaal gesproken staat deze zogenoemde 'batmobiel' in de opslag van de TU Delft. Eén dag was hij door iedereen te bekijken.

Hoogleraar aan de TU Delft Wubbo Ockels ontwikkelde de electrische bus. Hij wilde ermee aandacht vragen voor duurzaamheid. Het was de bedoeling dat zijn bus uiteindelijk de weg op zou gaan, maar dat is er nooit van gekomen.



Het Oldtimerfestival in Lelystad werd zondag voor de 33e keer gehouden. Het is het grootste oldtimer-evenement van de Benelux, met 430 oude voertuigen. En als vreemde eend in de bijt dus de Delftse batmobiel. De bus is inmiddels weer terug in de opslag van de TU.