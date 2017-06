WestWekker: Wurgslangen in Zuid-Holland en Boskopers zoeken vermiste man

REGIO - Ben je klaar voor een nieuwe werkweek? Hopelijk ondervind je niet teveel hinder van de stakende NS-medewerkers. Omdat je gisteren misschien wel met een goed boek op het strand lag, vatten wij het belangrijkste regionale nieuws voor je samen.

1. Vondst Amerikaanse wurgslang is geen toeval: 'er zitten er veel meer' Er leeft waarschijnlijk een grote populatie Amerikaanse stierslangen langs de Zuid-Hollandse kust. Zondagmiddag is er zo'n wurgslang van meer dan een meter lang aangetroffen op een golfbaan in Wassenaar. En het is duidelijk dat het hier geen incident betreft. Het lijkt erop dat iemand ooit een aantal slangen heeft uitgezet of misschien een nest met eieren in het bos heeft gedumpt.2. Staking NS, treinverkeer vanaf Den Haag CS deels plat Het treinverkeer in Den Haag en Zwolle ligt voor een deel plat. Rond 06.00 uur zouden een paar treinen niet zijn vertrokken, maar sommige treinen rijden ook wel.3. Burgers zoeken naar vermiste Boskoper Op het Halve Raak in Boskoop zijn burgers een zoekactie gestart naar de 59-jarige Boskoper Nico Streng. Hij wordt sinds vrijdagmiddag vermist. Sinds zondagmiddag 15:00 uur wordt er gezocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twaalf speurhonden en een boot. Ook wordt er gezocht vanuit de lucht: een inwoner van Waddinxveen is op eigen initiatief gaan zoeken vanuit de lucht met zijn paramotor.4. Zonovergoten Vlaggetjesdag trekt 250.000 bezoekers naar Scheveningen De zeventigste editie van Vlaggetjesdag in Scheveningen is goed bezocht. Het mooie weer lokte vrijdag en zaterdag ruim 250.000 mensen naar de haven van Scheveningen, meldt de organisatie. Een van de grote trekpleisters dit jaar was Jan Smit. Het weer : Het wordt vandaag nog warmer dan gisteren met 27 tot 29 graden. Ook dan is er volop ruimte voor de zon. Op het strand steekt een verkoelende zeewind op.