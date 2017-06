Staking NS, treinverkeer vanaf Den Haag CS deels plat

REGIO - Het treinverkeer in Den Haag en Zwolle ligt voor een deel plat. Rond 06.00 uur zouden een paar treinen niet zijn vertrokken, maar sommige treinen rijden ook wel. Leden van vakbond FNV Spoor leggen tussen 05.00 en 09.00 uur het werk neer op de stations Den Haag Centraal en Zwolle. Door de acties kan het treinverkeer bij deze stations maar ook elders worden ontregeld.

Het beeld in Den Haag is volgens een woordvoerster van FNV Spoor half om half. 'Er rijden wel wat treinen, maar er zijn er ook uitgevallen.' Tussen 5.00 uur en 6.30 uur hebben zich in Den Haag twintig stakers ingeschreven. 'We verwachten dat dit er rond de spits nog wel meer gaan worden, want mensen kunnen zich inschrijven als hun dienst begint.'In Zwolle hebben zich volgens FNV Spoor tientallen stakers gemeld. 'De opkomst is prima. We merken dat mensen strijdbaar zijn', aldus een woordvoerder. Reizigers die onderweg niet voor verrassingen willen komen te staan, doen er verstandig aan de reisplanner regelmatig te checken of pas na de ochtendspits in de trein te stappen.De actievoerende NS-werknemers willen dat de Nederlandse Spoorwegen weer meebieden op de concessies voor regionale lijnen en stoppen met de werkgelegenheid uit de regio's weg te halen. Zij vinden ook dat NS de werkgelegenheid van de winkels en horeca op stations in eigen beheer moet houden en ze willen dat er op alle dubbeldekkers twee conducteurs worden ingezet.