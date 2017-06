FNV tevreden ondanks weinig overlast staking NS: 'Kan zijn dat we op gaan schalen'

Staking NS- Foto:Omroep West

De actievoerende NS-werknemers willen onder meer dat de NS stopt met de werkgelegenheid uit de regio's weg te halen waar de maatschappij niet meer rijdt. Daarom willen ze ook dat de wegvervoerder toch weer meebiedt op de lijnen die nu onder andere in handen van Arriva zijn.'Het was ook niet ons doel om de reizigers te treffen', aldus een woordvoerder van de vakbond. 'Maar het management van de NS is ook het hele weekend bezig geweest om extra personeel en materieel in te zetten om de staking te omzeilen. Dat hebben we in ieder geval bereikt. Dit is een begin, een schot voor de boeg.'Lucia van der Meulen uit Monster is een van de stakende NS-medewerkers. Ze werkt al 16 jaar voor de NS. ‘Ik heb al heel wat vervelende dingen meegemaakt. Bedreigingen -ik heb hard moeten rennen om het vege lijf te redden- en kreeg een keer uit het niets een liter bier over me heen gegoten. Als de plannen door worden gevoerd betekent dat voor mij concreet dat ik straks de meeste tijd alleen op een trein sta.’De actievoerende NS-werknemers vinden ook dat NS de werkgelegenheid van de winkels en horeca op stations in eigen beheer moet houden en ze willen dat er op alle dubbeldekkers twee conducteurs worden ingezet. De FNV en het spoorbedrijf hebben hier al diverse keren over gepraat, maar dat heeft in de ogen van de bond niks opgeleverd.'De NS zegt dat ze willen blijven praten, maar dat doen we al 1,5 jaar. Er komen geen goede afspraken. Ze willen alleen kopjes koffie drinken, maar kunnen en willen niks. Dan houdt het een keer op', aldus de FNV.FNV Spoor gaat de actie woensdag met de achterban evalueren en dan het verdere traject bepalen. 'Het kan zijn dat we het nog een keer doen of dat we op gaan schalen. Daar zal woensdag meer duidelijkheid over komen.'