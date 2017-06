Voorzitter voetbalvereniging Quintus: 'Westlandse politiek negeert Kwintsheul'

KWINTSHEUL - De voorzitter van voetbalvereniging Quintus, Marcel Vis, heeft het helemaal gehad met de Westlandse politiek. Hij vindt dat Kwintsheul in de steek wordt gelaten, waardoor onder meer zijn vereniging met een sterk slinkend ledental kampt. Vis heeft in de nacht van zondag op maandag daarom een ‘aanklacht tegen de politieke partijen van gemeente Westland’ op de website van zijn club gezet.

Westland beloofde volgende Vis eerder dat ook de kleine kern Kwintsheul levendig gehouden zouden worden. Maar dat is volgens hem niet zo. ‘Overal wordt er gebouwd in het Westland, behalve in Kwintsheul. De voetbalvereniging had zes jaar geleden 430 leden, nu zijn dat er nog 290. Zonder woningbouw, vestigen zich ook geen gezinnen in het dorp en komen er geen kindjes. ‘Dat is slecht voor scholen en het verenigingsleven.’In zijn aanklacht op de site van de voetbalvereniging schrijft hij: ‘Hoe lang laten jullie de kleine dorpen - en Kwintsheul in het bijzonder - nog aan hun lot over? Toen Kwintsheul nog gemeente Wateringen was, hingen we al aan een draadje, maar sinds we onder gemeente Westland vallen is zelfs het draadje niet meer zichtbaar. Na de eenwording werd veel beloofd. Loze woorden blijkt nu’, zo concludeert Vis.Een ander voorbeeld dat Vis noemt is de afgebrande supermarkt in zijn dorp. Zes jaar geleden brandde die af, er is geen andere voor in de plaats gekomen. ‘De ouderen moeten maar naar een ander dorp. Hoe? Daar houdt men geen rekening mee. Wij blijven ons inzetten voor Kwintsheul, en Quintus in het bijzonder, niet dankzij, maar ondanks de Westlandse politiek. En dat is niet jammer, nee... dat is schandalig! Westlandse politiek, schaam je kapot!’, eindigt Vis zijn aanklacht.Vis krijgt veel positieve reacties op zijn ‘online aanklacht’ tegen de politiek.’ 'Er gebeurt al jaren niets, en de andere kernen kennen dit probleem ook. De tijd van ludieke acties is voorbij. Nu moet de politiek ingrijpen.'De gemeente Westland lijkt zich niet te herkennen in het beeld dat Vis schets. In een schriftelijke reactie wordt verwezen naar verschillende projecten die zijn gerealiseerd de afgelopen jaren. Zoals een pand voor een supermarkt, dat overigens nu leeg staat, het nieuwe dorpshuis De Kastanjehof, een nieuwe speeltuin en de geitenwei Hertenwijk, een nieuwe sporthal voor Quintus en een verbeterde inrichting van het centrum van Kwintsheul.Tot nu toe is er nog niet veel nieuwbouw gepleegd (acht starterswoningen aan de Leeuwerik en appartementen op de bibliotheeklocatie). Dat zou te maken hebben met het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden. Maar in februari heeft de gemeente Westland toch besloten om een nieuwe woonwijk te realiseren op locatie De Driesprong.