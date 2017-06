Bertens en Haase boeken winst ondanks verlies

DEN HAAG - Ondanks hun snelle uitschakeling op het Ricoh Open in Rosmalen hebben de Wateringse Kiki Bertens en Hagenaar Robin Haase toch wat winst geboekt op de wereldranglijst.

Bertens steeg van de 27ste naar de 25ste plaats, Haase ging van 43 naar 42. Arantxa Rus uit Monster maakte een flinke sprong door het bereiken van de kwartfinales op het Brabantse WTA-toernooi . Rus boekte 25 plekken winst en vond haar naam maandag terug op de 158ste positie.Bertens en Haase werden op het gras van Rosmalen allebei in de eerste ronde uitgeschakeld . Deze week doet Haase mee in het Duitse Halle. Bertens speelt op Mallorca. Alle toernooien worden afgewerkt op gras. De spelers bereiden zich voor op Wimbledon, dat over twee weken begint.