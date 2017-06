Honden- en kattenbezitters opgelet: stuk gebakken spons gevonden

DEN HAAG - De politie waarschuwt voor gebakken stukken spons die zijn aangetroffen in de Ypenburgse Boslaan in Den Haag. Vooral voor honden en katten zijn deze stukken zeer gevaarlijk. Wijkagent Frans de Best plaatste een foto van het gebakken stuk spons op Twitter.

Een gebakken spons wordt doelbewust in (frituur)vet gebakken om de spons een lekkere lucht en smaak te geven voor honden en katten. Als zij de spons opeten dan kan dat dodelijke gevolgen hebben. Het stuk spons zet uit in hun buik waardoor het de maag of darmen kan afsluiten, waardoor het dier kan overlijden.In 2015 kwam een hond uit Voorburg om het leven nadat het dier vermoedelijk een stuk gebakken spons had gegeten. In dat jaar werden er voor het eerst gebakken sponzen aangetroffen in onze regio. Het bakken van sponzen is een beproefde methode van dierenhaters.