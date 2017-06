VIDEO: Rijden over de Rotterdamsebaan, het kan nu al

DEN HAAG - Het duurt nog tot 2020 voor we erop kunnen rijden, de Rotterdamsebaan. Toch kan je nu al een stukje virtueel meerijden op de nieuwe ontsluitingsweg die Ypenburg verbindt met het centrum van Den Haag.

De animatie is van de rit op de vier kilometer lange weg is door de gemeente Den Haag gemaakt.De rit start op de Laan van Delfvliet en gaat vervolgens onder knooppunt Ypenburg door richting de Vlietzone. Bij het parkeerterrein van familiepark Drievliet rijd je de tunnel in en kom je op de Binckhorst weer boven de grond.