Is een Amerikaanse wurgslang gevaarlijk? 5 vragen over de gevonden slang in Wassenaar

Op Facebook wordt de gevonden slang volop besproken

'De slang hoort niet in deze omgeving thuis, maar moet toch aan eten komen', zegt Walter Getreuer van Reptielenzoo Serpo in Rijswijk. 'Hierdoor concurreert hij met dieren als buizerds en vossen. Hij eet namelijk vooral muizen, ratten en vogeltjes. Dit heeft een effect op de natuurlijke omgeving, maar hij tast het landschap niet direct aan.'De slang komt oorspronkelijk uit Amerika, maar de afgelopen drie jaar zijn er bij ons in de buurt steeds meer te vinden: 'Van Scheveningen tot Lisse vinden we ze. Ze zijn allemaal volwassen dus het lijkt erop dat ze hier echt zijn gevestigd. We hebben er zelfs eentje gevonden met eieren', vertelt Getreuer.Getreuer zegt dat nu het zo warm is, de kans groter is dat je de slang tegenkomt. Hij gaat er volgens Getreuer namelijk overdag op uit om eten te zoeken, of om lekker te zonnen. De hitte zorgt er dus voor dat de kans groter is dat je er een voorbij ziet komen.Op Facebook komen veel reacties voorbij van bange mensen, maar de stierslang doet helemaal niks, verzekert Getreuer: 'Je hoeft niet bang dat zijn dat hij gevaarlijk is.' Maar volgens Getreuer moet je wel op je hoede blijven: 'Je kunt er niet vanuit gaan dat je ook echt een stierslang hebt gevonden. Als het een andere slang blijkt te zijn, kan die natuurlijk wel gevaarlijk zijn. Daarom moet je iedere onbekende slang, voor de zekerheid, als giftig behandelen.'Als je een slang ziet, is het aan te raden met je telefoon een foto maken en die opsturen naar Serpo of de politie. Of even googelen. Dan kan bevestigd worden of het ook echt een stierslang is en kan hij eventueel opgehaald worden door de dierenambulance. Getreuer: 'En verder moet je er vooral vanaf blijven. Als het geen stierslang is, is de kans het grootst dat je gewond raakt als je hem probeert op te pakken.'