Brandweer oefent met speciaal redharnas voor kleine ruimtes

Screenshot video

DEN HAAG - De brandweerlieden van de kazerne op Scheveningen hebben een nieuwtje: een redharnas. De bestaande oranje brancard is veel te groot en te stijf om mensen te redden die vast zijn komen te zitten in een kleine ruimte. Het redharnas is afgekeken van de bergsport. Er wordt sinds enige tijd geregeld mee geoefend.

De kazerne op Scheveningen rukt jaarlijks 60 tot 70 keer uit voor een melding op het strand. In enkele tientallen gevallen gaat het daarbij om mensen, vaak kinderen, die bij één van de havenhoofden tussen de basaltblokken vallen. Maar ook mensen die in kruipruimtes vallen kunnen met het redharnas naar boven worden gehaald.



'Het harnas heeft een stijve rug en een hoofdklem, zodat je mensen wel verantwoord naar boven kan halen', vertelt brandweerinstructeur Rik Uiterwijk van de Scheveningse kazerne. 'Maar verder is het kleiner dan de bestaande brancard, die is twee bij één meter, en dat betekent dat je in ruimtes kan werken waar er maar een halve meter ruimte rond het slachtoffer is.'



Hoogwerker



Bij een reddingsoperatie langs een havenhoofd wordt het harnas door één of twee brandweerlieden naar het slachtoffer gebracht. Dan wordt er een touw aan bevestigd met een constructie die ook uit de bergsport is overgenomen, en daarna wordt het slachtoffer met de hoogwerker uit zijn benarde positie getakeld.



Het team van Scheveningen oefent regelmatig met het harnas, maar ook in de praktijk is het inmiddels al gebruikt. 'Wij zijn vaak degenen die naar zo’n melding komen,' aldus Uiterwijk, 'want de reddingsbrigade is er alleen tijdens weekends en vakanties, en zij kunnen ook niet takelen.' Ook voor andere reddingstaken komt de brandweer naar het strand. 'Afgedreven surfers. Ook daar wordt regelmatig op geoefend.'