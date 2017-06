Vermiste Boskoper: politie zoekt op twee verdachte plaatsen

BOSKOOP - De politie gaat maandagmiddag om 13.00 uur verder met de zoektocht naar de vermiste Nico Streng (59) uit Boskoop. 'Uit het onderzoek van zondag zijn twee plekken gevonden waar we in ieder geval extra onderzoek doen', zegt een woordvoerder van de politie.

Streng werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien aan de Halve Raak in Boskoop. De Gouwe werd afgezocht met een sonarboot en er werden honden en een paramotor ingezet.'We gaan nu zoeken met een eigen sonarboot. We denken dat die iets geavanceerder is dan de boot van zondag', zegt de woordvoerder.De politie weet niet of Streng gevonden gaat worden op de twee verdachte plaatsen. 'Als mensen meer weten of hem hebben gezien de laatste dagen horen we dat graag.' Je kunt tips doorgeven via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.