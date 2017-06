Leerlingen brengen bezoek aan rechtbank: 'Gevangenis lijkt mij supersaai'

De rechter doet uitspraak (Foto: Omroep West)

De kinderen zijn zichtbaar onder de indruk als de rechter de zaal binnenstapt. Wijkagent Ricardo Marks heeft hen zojuist geleerd dat het gebruikelijk is om op te staan bij het begin van een zaak, en dat advies hebben de kinderen duidelijk ter harte genomen. Niemand haalt het in zijn hoofd om te blijven zitten.Het bezoek aan de rechtbank is een onderdeel van het Educatief Programma Jongeren (EPJO), dat is opgezet door het Openbaar Ministerie, het Ministerie van OCW, de Peter Faber Stichting en de politie. Wijkagent Marks legt uit: 'We willen de kinderen fatsoensnormen bijbrengen. Het gaat om respect, en het begrijpen van de gevolgen van je keuzes. Dat is niet altijd even makkelijk.'De leerlingen van groep 8 krijgen een zaak voorgeschoteld waarin de verdachte terechtstaat voor een overval op een café. De officier van justitie vertelt dat de maximale strafeis hiervoor negen jaar is. Geroezemoes volgt. 'Negen jaar?', vraagt Naresh van het Prinshaghe zich hardop af. 'Dat is veel zeg.'De rechter beslist dat de verdachte uiteindelijk twaalf maanden de cel in moet. Naresh: 'Ik vind de strafeis terecht en kon de zaak goed volgen. Ik begrijp nu heel goed dat je nooit met politie in aanraking moet komen. Twee jaar in de gevangenis lijkt mij supersaai.'De zitting duurt uiteindelijk ongeveer een uurtje. Een leerzaam uurtje, concludeert meester Frank van de Zuidwalschool: 'Het bezoek is een hele happening voor de kinderen. Ze vonden het superspannend, maar waren absoluut onder de indruk. De stilte was ongekend', besluit hij.