Man breekt auto's open om op vakantie te kunnen

'S-GRAVENZANDE - In 's-Gravenzande hebben agenten een inbreker opgepakt die zes auto's had opengebroken. De man werd op het Tourmalijn opgepakt.

Een buurtbewoner had gezien dat de man zich verdacht gedroeg en vervolgens de politie gewaarschuwd.De man had gestolen spullen bij zich en vertelde dat hij deze had gestolen uit zes verschillende auto's. Met het geld dat hij met de verkoop van de spullen zou verdienen, wilde de inbreker op vakantie gaan.