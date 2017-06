Museumstukken van Mauritshuis op je bord: zo lunchten ze in de Gouden Eeuw

DEN HAAG - Bij het Mauritshuis kun je deze week op een bijzondere manier lunchen: de gerechten zijn gebaseerd op ingrediënten die staan op zeventiende eeuwse maaltijdstillevens. Chefkoks van bekende restaurants laten hun fantasie de vrije loop met deze ingrediënten die tegenwoordig niet meer gegeten worden.

Jermain de Rozario (Chefkok De Rozario, Helmond) heeft maandag de driegangenlunch samengesteld op basis van de schilderijen in de tentoonstelling Slow Food. 'Ik vond het best wel moeilijk. Ik heb niet specifiek voor één schilderij gekozen. Ik heb bij één gerecht zelf een doek gemaakt die de mensen zelf moeten beschilderen en opeten. Ik heb meer de beleving gedaan', legt De Rozario zijn keuze uit.In de tentoonstelling zijn 25 voedselstillevens te zien waarvan het stuk van de Vlaamse schilderes Clara Peeters een steutelstuk in vormt. Zij liep voor op Haarlemse grootmeesters zoals Pieter Claesz en Willem Heda. De tentoonstelling in het Mauritshuis is nog tot zondag te zien.