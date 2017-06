Natascha zoekt hekwerk, theezeefjes, vergieten en autodeuren om op te borduren

DEN HAAG - Natascha Kooijman is gek op borduren en heeft nu een nieuwe borduurhobby gevonden. Ze borduurt tegenwoordig op metaal en dat ziet er heel verrrassend uit. 'Ik maak van iets lelijks een blikvanger', zegt ze.

Natascha zoekt metalen dingen zoals (melk)bussen, emmers, spatels, theezeefjes, vergieten en zelfs autodeuren. 'Ik zou een deur of een schuifdeur van die hele oude Volkswagen transporters wel gaaf vinden', zegt ze.



Natascha kan zoveel mogelijk spulletjes gebruiken waar mensen niets meer in zien en eigenlijk naar het vuil willen afvoeren. 'Het mag niet uit elkaar vallen. Maar zelfs op kleine kastjes kan ik borduren', zegt ze. Voordat ze borduurt maakt ze gaatjes met een bor. 'Het is zo leuk om te doen!'



Wie helpt Natascha aan spullen? Laat het ons weten en Natascha komt de spulletjes bij je ophalen. Superdebby@omroep.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden